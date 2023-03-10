Muharrem İnce'den altılı masa açıklaması! Milletvekilliği teklifi...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın tarafından gerçekleştirilen tebrik ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

Görüşme sırasında Öymen ile Çetin'in, Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmesini teklif ettikleri öne sürülmüştü.

Kamuoyunda büyük tartışmaya neden olan iddia Muharrem İnce'ye soruldu. İnce, CHP'den kendisine herhangi bir görüşme teklifi gelmediğini ifade ederken, "Peki, gelirse nasıl yaklaşırsınız?" sorusuna ise "Bu sorunun cevabı yok şimdilik" yanıtını verdi.

İnce Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Yani şimdi buna bir şey söylesem, 'Bana teklif gelsin' demek gibi anlaşılır. Gelmeyen bir teklif üzerine konuşulmaz ki. Bana hiçbir teklif gelmedi. Giderim ya da gitmem. Ben herkesle görüşürüm ama gelmiş olan bir teklif yok. Pazar günü de partimizin üyeleri sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecekler. Bizim tüzüğümüz öyle."