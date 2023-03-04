Muharrem İnce'den Akşener'e flaş teklif!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesine karşı çıkması ve CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunması Ankara'da sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İYİ Parti liderinin çıkışını tv100 ekranlarında değerlendirdi ve "bunların seçim kazanmak, Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri yok" ifadelerini kullandı.

“SAYIN AKŞENER BAŞBAKAN OLSUN, RAZIYIM”

İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını ve akıl, adalet, ahlak, Atatürk'ün ışığında, bilimle yöneteceğini belirtti. Ayrıca, Ece Üner'in "Meral Akşener sizi davet ederse ne olur?" sorusuna "Sayın Meral Akşener, Başbakan olsun, razıyım. Başbakan olmak istiyordu. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım" şeklinde yanıt verdi.