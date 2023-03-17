Muharrem İnce'den Ahmet Hakan'a çok konuşulacak hareket! Hayırlı işler, bol güneşler

Gazetecilerin telefonlarını açmayan ya da arayarak çıkışan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın telefonunu ‘ilk çalışta’ açtı.

‘Altılı masa’yı suçlayan İnce, ‘kesinlikle’ aday olacağını söyledi.

Muharrem İnce’nin solakların ağzının içine baktığı ekonomist Prof. Özgür Demirtaş, muhalif gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz’la arası açılmış; bu isimler paylaştıkları mesajlarda İnce’nin ya telefonlarını açmadığını ya da arayarak çıkıştığını duyurmuştu.

Bu gelişmeleri takip eden Ahmet Hakan, İnce’nin kendisine küsüp küsmediğini kontrol etmek için aradığını yazdı. İnce’nin telefonu ilk çalışta açtığını söyleyen Hakan, “Aday olacak mısınız? Altılı masaya katılacak mısınız? Bir karar verdiniz mi?” diye sordu.

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“Ben aday olacağım. Yüzbin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım” yanıtını veren İnce, ‘kesin’ aday olacağını söyledi.