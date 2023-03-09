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Siyaset Muharrem İnce'den 6'lı masaya kötü haber!
Siyaset

Muharrem İnce'den 6'lı masaya kötü haber!

Memleket Partisi 12 Mart Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı aday seçimini kamuoyuna duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 13:20:00 -
Muharrem İnce'den 6'lı masaya kötü haber!

Memleket Partisi 12 Mart Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı aday seçimini kamuoyuna duyurdu.

Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacak.

Partiden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66'ncı maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir." bilgisi verildi.

Memleket Partisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar.

Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliğine gönderilecek.
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