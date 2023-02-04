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Siyaset Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya bombardıman: Birbirlerine ayar veriyorlar
Siyaset

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya bombardıman: Birbirlerine ayar veriyorlar

Katıldığı canlı yayında 6'lı Masa'yı eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet bu ülkede umut olamıyor. Gerçeklikten kopmuş bir muhalefet var" dedi. 6'lı Masa'da yaşanan adaylık tartışmalarına değinen İnce, "Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 12:41:00 -
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya bombardıman: Birbirlerine ayar veriyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösteren İnce, "Öyle işler yapacağız ki Avrupa bize 'aferin' diyecek.' Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım" diye konuştu.

6'lı Masa'yı topa tuttu

6'lı Masa'nın ortak mutabakat metnine değinen İnce, "Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar" dedi.

İnce, 6'lı Masa'daki adaylık tartışmaları hakkında ise şunları söyledi:

"Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında."

 

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