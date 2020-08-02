Muharrem İnce yeni parti son dakika haber:

Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddiaları son dakika konuşulmaya devam ediliyor. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP, İYİ Parti, HDP’nin 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağını iddia etmesi siyasette bomba etkisi oluşturdu. CHP’li Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son kongrede yeniden seçilmesi sonrası ‘dostlarıyla çatı aday’ için harekete geçeceği üzerine Muharrem İnce’nin gemileri yaktığı konuşuluyor.

Muharrem İnce partiyi ne zaman kuruyor?

Muharrem İnce parti mi kuruyor? Muharrem İnce yeni parti mi kuruyor? sorularından ziyade Muharrem İnce partiyi ne zaman kuruyor? Sorusunun artık sorulmaya başlandığı şu günlerde Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağını iddia eden Yalçın Bayer Muharrem İnce’nin partisinin ne zaman kuracağını ve Muharrem İnce’nin kuracağı partide kimler yer alacak? Sorularının cevabını dahi verdi. Yeni partinin ismini ve kuruluş tarihini de açıklayan Bayer, “İnce’ye yakın bir isim ‘partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını’ söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkari’de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor. ‘Ulusal parti’ adını sordum. “Bunları Sayın İnce açıklayacak” cevabını aldık” diye konuştu.

Muharrem İnce’nin partisinde kimler var?

Yalçın Bayer’in yazısının ilgili kısmı şu şekilde: CHP’den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda ‘esas’CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce’ye yakın bir isim ‘partinin kuruluşunun 15 Eylül’de açıklanacağını’ söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkâri’de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor. CHP’den ‘dışlanmış, küstürülmüş, tepkili’ bazı isimlerin parti kuruluşunda yer alacağı belirtilirken, geçmişte İnce’nin yanında yer alan bazı isimlerin de İnce ile hareket edeceği açık açık ifade ediliyor.“Nasıl bir parti” sorusuna şu cevap verildi: “Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP’nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti...”Halkın talebi konusunda bir çalışma var mı? “Halktan bir talep gelmeseydi, böyle bir çalışma yapılmazdı. Yapıldı ki ilk ankette oy oranı 12.4 çıktı. O nedenle Hakkâri’den Edirne’ye herkesle kucaklaşacaklarını söylüyor Sayın İnce.” ‘Ulusal parti’ adını sordum. “Bunları Sayın İnce açıklayacak” cevabını aldık.