Habertürk yazarı Nagehan Alçı, telefonla aradığı Muharrem İnce’nin “Nagehan Hanım şundan emin olun, perşembe günü çok büyük bombalar açıklayacağım ama az zaman kaldı, daha fazla bir şey söyleyemem size. Aslında şu an kimseye demeç de vermiyorum ama sizin telefon ettiğinizi görünce nezaketen açtım” dediğini aktardı.

Muharrem İnce saat kaçta basın açıklaması yapacak?

Son günlerde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce’nin açıklama yapacağı saat ve yer belli oldu. İnce, Ankara’daki basın toplantısını yarın Çukumambar’daki Holiday İnn Otel’de saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, dün Ankara'ya gitti.

"Perşembe sabahı açıklama yapacağım" diyen İnce'nin açıklama yapacağı yer ve saat netleşti.

İnce, Ankara'daki basın toplantısını yarın Çukumambar'daki Holiday İnn Otel'de saat 10.30'da gerçekleştirecek.

Toplantının pandemi nedeniyle basın mensupları dışındaki katılımcılara kapalı olduğu belirtildi.

Muharrem İnce kimdir?

CHP eski Grup Başkan Vekili İnce, 4 Mayıs 1964 senesinde Yalova ilinin Elmalık köyünde dünyaya geldi. İnce’nin annesinin ismi Zekiye, babasının ismi ise Şerif’dir.

Ülkü İnce ile hayatını birleştiren Salih Arda isminde bir oğlu bulunan İnce, ilk ve orta eğitimini Yalova ilinde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ni bitirerek mezun oldu.

Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini devam ettiren ve şimdilerde Meclis'teki milletvekilliği görevini de sürdüren İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini devam ettirdi.

2012 senesinde “Buyurun Sayın İnce” isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halk Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.

Bir süre boyunca Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.

Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçildi.