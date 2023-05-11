  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma başlatıldı!
Siyaset

Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma başlatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-05-11 19:59:00 -
Muharrem İnce paylaşımlarına soruşturma başlatıldı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyadaki paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılık söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında ‘şantaj’, ‘tehdit’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında sosyal medya sitesinde Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs tarihinde yapılan paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.”

Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap verildi
Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap verildi

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yurt dışında Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak? Türkiye'nin merak ettiği soruya cevap verildi

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Sinan Oğan'dan dikkat çeken tweet
Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Sinan Oğan'dan dikkat çeken tweet

Gündem

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Sinan Oğan'dan dikkat çeken tweet

CHP'nin tetikçisi Şirin Payzın Muharrem İnce öngörüsüyle kendisini rezil etti!
CHP'nin tetikçisi Şirin Payzın Muharrem İnce öngörüsüyle kendisini rezil etti!

Siyaset

CHP'nin tetikçisi Şirin Payzın Muharrem İnce öngörüsüyle kendisini rezil etti!

Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması
Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması

Gündem

Osman Gökçek'ten Muharrem İnce açıklaması

İnce'nin kararı sonrası Soylu'dan olay sözler
İnce'nin kararı sonrası Soylu'dan olay sözler

Gündem

İnce'nin kararı sonrası Soylu'dan olay sözler

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Memleket Partililerden Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim kararı
Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Memleket Partililerden Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim kararı

Siyaset

Muharrem İnce adaylıktan çekildi! Memleket Partililerden Kılıçdaroğlu'nu şoke eden seçim kararı

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine tepki! 'Bu FETÖ’cülerin işi'
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine tepki! 'Bu FETÖ’cülerin işi'

Siyaset

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine tepki! 'Bu FETÖ’cülerin işi'

Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? AK Partili Akbaşoğlu'ndan kumpas değerlendirmesi!
Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? AK Partili Akbaşoğlu'ndan kumpas değerlendirmesi!

Siyaset

Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? AK Partili Akbaşoğlu'ndan kumpas değerlendirmesi!

Merak konusu oldu! Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek?
Merak konusu oldu! Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek?

Siyaset

Merak konusu oldu! Muharrem İnce'nin oyları kime gidecek?

Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce açıklaması
Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce açıklaması

Gündem

Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce'ye kaset kumpası hangi adayın işine yarar? Kendilerini bu sözlerle ifşa ettiler
Muharrem İnce'ye kaset kumpası hangi adayın işine yarar? Kendilerini bu sözlerle ifşa ettiler

Siyaset

Muharrem İnce'ye kaset kumpası hangi adayın işine yarar? Kendilerini bu sözlerle ifşa ettiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23