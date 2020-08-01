'Muharrem İnce partisinin oy oranını açıkladı'

CHP içerisinden yeni bir parti çıkacağı konuşuluyor. 2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin parti içerisindeki kesim tarafından son dönemde dışlanması nedeniyle bir takım hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

Son 2-3 gündür gündemi meşgul eden iddialar ise Muharrem İnce tarafından yalanlanmadı. Hakkında çıkan iddialara jet cevap vermesiyle tanınan İnce'nin sessizliğe gömülmesi yeni parti söylentilerini güçlendirdi.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Engin Ardıç ise, bugün yazdığı yazısında CHP'li Muharrem İnce'nin "Ne kadar oy bekliyorsunuz" sorusuna, "anket yaptırdım, şimdiden yüzde 12.4 görünüyor" dediğini iddia etti.