Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ancak son kongrede üzeri tamamen çizilen Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında yeni CHP’yi düzeltemediği durumda Memleket Hareketi’nin partiye dönüşeceğini söyledi. Muharrem İnce, "Memleket Hareketi bir parti olsa, Meclis'te grup kurabilecek milletvekili sayısına sahip olabilir mi?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama şunu biliyorum ki; iki firmanın bana gönderdiği anketlere göre 16,1 oy alıyoruz. '17,3 de verebiliriz' dedi. Bu anketi biz yaptırmadık. Önümüzdeki günlerde elbette yaptıracağız."