Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır?
CHP’de kazanlar kaynıyor. Mustafa Sarıgül’den sonra Muharrem İnce de parti kurmaya hazırlanıyor. Muharrem İnce, Memleket Hareketi’nin partiye dönüşme şartını açıkladı. İnce, CHP’yi düzeltemezsem partimi kuracağım derken kuracağı partinin ne kadar oy alacağını da açıkladı. Peki Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır?
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ancak son kongrede üzeri tamamen çizilen Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında yeni CHP’yi düzeltemediği durumda Memleket Hareketi’nin partiye dönüşeceğini söyledi. Muharrem İnce, "Memleket Hareketi bir parti olsa, Meclis'te grup kurabilecek milletvekili sayısına sahip olabilir mi?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama şunu biliyorum ki; iki firmanın bana gönderdiği anketlere göre 16,1 oy alıyoruz. '17,3 de verebiliriz' dedi. Bu anketi biz yaptırmadık. Önümüzdeki günlerde elbette yaptıracağız."