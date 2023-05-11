Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? AK Partili Akbaşoğlu'ndan kumpas değerlendirmesi!

Akbaşoğlu, "Bugün, FETÖ’nün, Kılıçdaroğlu’nun, PKK’nın, Kandil'in içinde olduğu bir süreçte bir adayın demokratik yarıştan çekilme durumunda bırakıldığı gerçeği önümüze çıkıyor” dedi.

Akbaşoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bir gazetecinin "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Muharrem İnce açıklamasında FETÖ’nün, PKK’nın ve CHP’nin kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında şaşırdığını ve büyük bir mobbing uyguladıklarını ifade etti. Sözlerini bitirirken CHP’nin adayının, bu ittifakın adayının FETÖ’nün, PKK’nın, Kandil’in, Biden’ın desteklediği Kılıçdaroğlu ile ilgili kaybedeceği gerçeğini gördüğü anlaşılıyor.

Bunun sorumlusu olarak kendisinin gösterilmemesi için böyle bir karar aldığını deklare etti. Burada daha önce Sayın Baykal ile ilgili kaset kumpasıyla CHP’nin başından götürülerek Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına getirildiği hatırlanır. Bugün de CHP’nin de içinde olduğu, FETÖ’nün, PKK’nın, Kandil'in içinde olduğu bir süreçte bir adayın demokratik yarıştan çekilme durumunda bırakıldığı gerçeği önümüze çıkıyor.

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