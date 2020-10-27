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Siyaset Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin kurucu isimleri kimler?
Siyaset

Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin kurucu isimleri kimler?

Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin kurucu isimleri merak ediliyor. Memleket Hareketi lideri, CHP Yalova eski Milletvekili İnce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından İstanbul’da ekibini toplayarak manifesto yazımı için süreci başlatacak. Peki, Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin kurucu isimleri kimler?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:57:00 -
Muharrem İnce Memleket Hareketi'nin kurucu isimleri kimler?

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını söyledi. İnce, 'rahatını bozan insanlar' olarak tanımladığı isimlerin hepsinin yeni olduğunu söyledi.

'100 Günde Memleket Hareketi'ni başlatan ve il il gezmeye devam eden Muharrem İnce, Ankara'da DHA'ya açıklama yaptı. İnce, Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak önce 'biz kimiz ne istiyoruz'u anlatacaklarını belirterek, "Biz ülkenin yetenekli evlatlarının harcanmamasını istiyoruz. Bu yetenekli evlatlar bir laboratuvarda çalışan bir araştırmacı, bir mühendis de olabilir, çok iyi peynir yapan bir köylü de olabilir, çok iyi örgü ören birisi de olabilir, çok iyi hayvan besleyen birisi de olabilir, çok iyi bir doktor da olabilir. Ama bu ülkenin yetenekli evlatları var. Bunlar harcanıyor ne yazık ki. Biz bu ülkede bu insanların geleceğe huzurla, güvenle bakmaları için yeteneklerini değerlendirmelerini istiyoruz. Ve 'rahatını bozan insanlar' olarak bu ülkenin iyi okullarında okumuş, daha önce siyasetle pek uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte ne istiyoruz, nasıl yapacağız, neyi yapacağız onları açıklayacağız" dedi.

Şu ana kadar 50'ye yakın ili ziyaret eden İnce, hareketin partiye dönüşüp dönüşmeyeceğine yılbaşına kadar karar verecek.

İnce, 29 Ekim'den sonra manifesto yazmaya başlayacağını ifade ederek, "Yarın İstanbul'da çalışmalarımız olacak. Pandemi koşulları zorluyor. Tedbir alarak çalıştığımız için zaman olarak bir şey söylemem doğru olmaz. Belki bakarsınız sokağa çıkma yasağı gelebilir, onun için biraz yavaş gidiyor pandemi koşullarında; ama yılbaşını bulmaz. Hepsi yeni isim zaten, isimleri bir iki gün içinde açıklayacağız" diye konuştu.

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