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Siyaset Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu böyle hedef aldı! "Erdoğan'ın en iyi bildiği alana dalıyorsun"
Siyaset

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu böyle hedef aldı! "Erdoğan'ın en iyi bildiği alana dalıyorsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını ve hazırladığı yasa teklifini hedef alan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na, "Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsun." sözleri ile yüklendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 23:02:00 -
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu böyle hedef aldı! "Erdoğan'ın en iyi bildiği alana dalıyorsun"

 Yeniakit.com.tr 

Bartın'daki halk buluşması programında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını hedef aldı.

İnce, Kılıçdaroğlu'na, "Sen, Erdoğan'ın en iyi bildiği alana türban konusuna, başörtüsü konusuna dalıyorsun. Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürüyorsun." dedi.

Hezeyanlarını sıraladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Anayasa düzeninde değişiklik yapalım" çağrısını da hedef alan Muharrem İnce, sözlerinin devamında hezeyanlarını şöyle sıraladı:

Erdoğan da meydan okudu. ‘Hadi gel buyur’ dedi, ‘Yasa yetmez anayasa ile yapalım’. Sen bunu tahmin edemiyor musun? Bak arkasından ne getirecek söyleyeyim sana. Laikliği çıkaralım diyecek, devrim kanunlarını çıkaralım diyecek. Onları da kabul edersen türban takmak zorunlu olsun diyecek. Bu sefer bunu getirecek.

Ortada böyle bir sorun yok, çözülmüş. Geçmişte sıkıntılar yaşanmış anladık. Ama bugün çözülmüş bir sorun bu. Toplum kabul etmiş. Takan, takmayan birbirini kabul etmiş artık. Kimsenin zorladığı bir şey yok.

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