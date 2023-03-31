  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

A101'in sahipleriyle ilgili flaş karar! Az önce duyuruldu

Faik Öztürk'ün aday olduğu parti tam bomba! Sosyal medya yıkıldı

Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay dış basında gündem oldu: Erdoğan sözünü tuttu!

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı

Türkiye o ülkede harekete geçti! Çin'in tüm planları altüst olacak

Ev sahiplerinden 2 Temmuz hazırlığı: Satılık ve kiralık ev arayanlar dikkat

YSK'ya vurmaya başladılar! Kararın ardından CHP'li isimden skandal tehdit!

'Dolar 40 lira olacak' tahmini tutmayan isim sonunda ekonomistliği bıraktı! Siyasete atıldı, işte partisi...

7'li koalisyonun şovu bitti, çadır da gitti! Depremzedelerden sert tepki: En büyük icraatları yalan söylemek

Seçime az bir süre kala Abdullah Gül'ün planını deşifre etti: Bana gelen bilgilere göre destek verecek
Siyaset Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözlerle CHP'ye kapıları kapattı!
Siyaset

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözlerle CHP'ye kapıları kapattı!

Yeniakit Publisher
2023-03-31 16:19:00 -
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözlerle CHP'ye kapıları kapattı!

CHP'nin tüm linç operasyonlarına rağmen cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine ziyaretinin ardından bugün yaptığı açıklamada sitem dolu sözlerle CHP'ye kapıları kapattı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, bazı medya organlarında 'kulis bilgisi' adı altında paylaşılan, 'Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu' şeklindeki haberlerin, bir teklif yapılmadığı için gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun başta HDP olmak üzere birçok partiden sonra kendisini en son ziyaret etmesine sitem eden İnce, "Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu adayların kesinleşmesine 24 saat kala gelebildi"

Muharrem İnce'nin açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi'ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

"İtibarsızlaştırarak müzakere yöntemi olmaz"

Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23