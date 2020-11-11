Muharrem İnce kendi ipini kendi çekti! CHP'den ihraç edilecek mi?

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CNN Türk’ü boykot kararı almasının ardından partililerinin kanala katılmalarına yasak getiren CHP’ye karşı Muharrem İnce, Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. CNN Türk’e katıldıkları gerekçesiyle bazı isimlerin partiden ihraç edilmesinin ardından Muharrem İnce hakkında alacak karar için gözler Genel Merkez’e çevrildi.

CHP'den CNN Türk'ü boykot kararı

CHP, taraflı yayıncılık yaptığı iddiasıyla CNN Türk’ü boykot kararı almıştı. Bu doğrultuda CHP, yaptığı resmi açıklamayla CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmaması için uyarıda bulundu.

Kendilerini sözde demokrat ve özgürlük kavramlarının savunucusu olarak gören CHP, boykot kararını daha da ileri götürerek kanala katılan partideki bazı isimleri de ihraç etti. CNN Türk ekranlarında bir programa katılan Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilerek partiden ihraç edildi. Öte yandan A Haber'e çıkan Mehmet Sevigen de yine aynı gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Muharrem İnce boykot kararına uymadı

CHP’nin CNN Türk’ü boykot kararına rağmen CHP’nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı ve CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik de eleştirilerde bulunan İnce, “CHP'de kalmayı sonuna kadar deneyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzelmesi için. Ben kimsenin kölesi değilim. Ben Atatürk'ün partisinin iktidar olmasını istiyorum. Partiye gitmek istiyorum ama nasıl gideyim. Genel Merkez'e güvenmiyorum. Akla hayale gelmeyecek şeyler yaparlar. Gidersem arkadaşlarıma zarar veririm.” ifadelerini kullandı.

CHP'den ihraç edilecek mi?

Şimdi gözler CNN Türk’ü boykot kararı alan CHP Genel Merkez’e çevrildi. Boykot kararına rağmen CNN Türk ekranlarına çıkan Muharrem İnce’nin ihraç edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.