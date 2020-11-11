Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi

Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. 2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

CHP yönetimine sert eleştiriler getiren Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurma" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

İddiayı ortaya atan genel başkan. Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var. Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen Muharrem İnce değildi. Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim. Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar.