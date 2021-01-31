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Muharrem İnce istifa mı etti?

Muharrem İnce Memleket Hareketi'ni başlattığı zaman partisi CHP'den istifa edeceğini duyurmuştu. Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesi beklenirken Muharrem İnce konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Muharrem İnce istifa mı etti?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 17:02:00 -
Muharrem İnce istifa mı etti?

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Önümüzde ki süreçte yüzde 50 artı biri alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi. İnce ayrıca, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kuracağı partiye katılacağını söyledi.

Muharrem İnce'nin tam olarak ne zaman istifa edeceği henüz bilinmiyor.

"Memleket Hareketi" başlatan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, gündeme ilişkin DHA'ya konuştu. İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in partiden istifasının ardından yapılan eleştiri ve iddialara ilişkin, "Özcan Özel partinin 1999'da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sanı belli. Mehmet Ali Çelebi, Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşlarımıza, iftira atmak yakışmaz" dedi.

İnce, üç milletvekillerinin istifa sürecine ilişkin, "Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani; bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Utanma duyguları kalmamış. İnsan kendi arkadaşına nasıl olurda, siyasi yollarını ayırabilirler neden iftiraya başvuruyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray'ın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var " diye konuştu.

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