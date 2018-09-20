Muharrem İnce İstanbul'u istemedi, Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çekti: Ben Genel Başkan olacağım

HaberTürk'teki Türkiye'nin Nabzı programına bağlanan Muharrem İnce, yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmayacağını söyledi.

"BEN GENEL BAŞKAN OLACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul için kimin kazanma ihtimali varsa onu seçeceğiz" sözleri İnce'ye hatırlatıldı.

İnce, Didem Arslan Yılmaz'ın sorusuna "Ben Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta." sözleriyle cevap verdi.

SEÇİMİ İŞARET ETTİ

İnce ayrıca, "İstanbul'a aday olmak isteyen çok arkadaşımız var. Önerim nedir derseniz, 200 bin üyenin önüne sandık koyarak belirlenmeli" dedi.