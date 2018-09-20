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Muharrem İnce İstanbul'u istemedi, Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çekti: Ben Genel Başkan olacağım

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, telefonla bağlandığı bir televizyon programında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı değil, Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söyledi.

20 Eylül 2018 Perşembe 11:05
Muharrem İnce İstanbul'u istemedi, Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çekti: Ben Genel Başkan olacağım

HaberTürk'teki Türkiye'nin Nabzı programına bağlanan Muharrem İnce, yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmayacağını söyledi.

"BEN GENEL BAŞKAN OLACAĞIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul için kimin kazanma ihtimali varsa onu seçeceğiz" sözleri İnce'ye hatırlatıldı.

İnce, Didem Arslan Yılmaz'ın sorusuna "Ben Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum, nokta." sözleriyle cevap verdi.

SEÇİMİ İŞARET ETTİ

İnce ayrıca, "İstanbul'a aday olmak isteyen çok arkadaşımız var. Önerim nedir derseniz, 200 bin üyenin önüne sandık koyarak belirlenmeli" dedi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 11:05
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Muharrem İnce
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Didem Arslan Yılmaz

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş42 dk önce
    bir türlü susturamadı şunu keMAl. versene şuna iş bankası yönetim kurulunda bir koltuk sesi kesilsin , her şeye burnunu sokmasın. aynı baykalın adnan keskine verdiği gibi ver.
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