Muharrem İnce ipleri kopardı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Muharrem İnce'nin düzenlediği basın toplantısı ile partiden ayrılması ve parti yönetimine eleştirilerine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Merkez Yürütme Kurululu (MYK) toplantısında bazı kurmayların İnce’nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu "CHP, Muharrem İnce 2018’de aday olduğunda nerdeyse şimdi de aynı yerde... Biz önümüze bakacağız... Bizim gündemimiz Türkiye’nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim" dedi.

CHP'den ilk açıklama

Muharrem İnce'nin düzenlediği basın toplantısı ile partiden ayrılması ve parti yönetimine eleştirilerine ilişkin CHP kanadından ilk açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı yaptı.

CHP Sözcüsü Öztrak, CHP’den e-devlet vasıtasıyla istifa edeceğini açıklayan Muharrem İnce hakkında sorulan soruları yanıtladı.

CHP’nin asırlık bir çınar olduğunu belirten Öztrak, "Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919’da neredeyse 1923’te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018’de neredeyse CHP 2020’de de aynı yerdedir nokta. İstifa Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla e-devletten yapıldığı zaman ulaşır. Zaten istifada sözlü beyan esastır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Haber Global'in haberine göre; Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında, ''CHP artık bir tabeladan ibaret. Yolumu ayırıyorum'' dedi. İnce bu açıklamadan yaklaşık 3 saat sonra e-devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnce, CHP ile yollarını ayırma gerekçelerini sıralayarak, "CHP'den bugün istifa edeceğim. Biraz sonra e-Devlet'ten istifa edeceğim. 42 yıllık bir emek var, gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim" dedi.

İnce'nin basın toplantısının ardından e-devlet üzerinden CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

'Muhalefeti bölme' eleştirileri hakkındaki soruya yanıt veren İnce, "Bizim asla işimiz olmayacak tek bir yer var, o da Cumhur İttifakı. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki basın toplantısının kurulacak partinin genel merkezinde olacağını söyleyen İnce, "Çok kısa süre içinde 60 ilde örgütleneceğiz" dedi. İnce, ayrıca, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci tura kim kalırsa onu destekleyeceklerini söyledi.