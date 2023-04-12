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Gündem Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu seçimi yüzde 57 ile alıyor diyen çakma anketçi Kemal Özkiraz birbirine girdi... Hakaretler havada uçuştu
Gündem

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu seçimi yüzde 57 ile alıyor diyen çakma anketçi Kemal Özkiraz birbirine girdi... Hakaretler havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2023-04-12 12:58:00 - 2023-04-12 13:14:24

Oğuzhan Uğur'un programına katılan Muharrem İnce, Avrasya Araştırma'nın kurucusu anketçi Kemal Özkiraz'la ilgili "tetikçi" ifadesini kullandı. Kemal Özkiraz ise İnce'ye "hain" diyerek yanıt verdi.

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV'nin konuğu Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.
Sosyal medyaya sızan görüntülerde Muharrem İnce'nin anketçi Kemal Özkiraz'la ilgili "Tetikçi" ifadelerini kullandığı görüldü.

Kemal Özkiraz söz konusu videoyu alıntılayarak Muharrem İnce'ye yanıt verdi.


Kendisine tetikçi diyen İnce'ye ise Kemal Özkiraz, Twitter hesabından, "Sen içi boş bir tenekesin. Öyle tenekesin ki iki Cumhurbaşkanı adayının en kritik toplantısını beni şikayetle geçirecek kadar bomboş bir adamsın. Hele şu programın yayınlansın tetikçi kimmiş, uyduruk anketler nasıl ve kim tarafından yapılmış hepsini göreceğiz" diyerek yanıt verdi.


CHP'den Antalya milletvekili aday adayı da olan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü’ye hakaret ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
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