Muharrem İnce ile ilgili şok iddia

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Muharrem İnce ile ilgili bomba bir öngörüde bulundu.

"Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden sonra İnce adaylıktan çekilir. Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklar" ifadelerini kullanan Tezkan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"HDP aday çıkarmayacağını ilan edince Cumhurbaşkanı yarışının iki aday arasında geçeceği tahmin ediliyordu öyle olmadı. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu baş başa kalamadı.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı buldu aday olmaya hak kazandı.

(...) Soru şu…

100 imzayı bularak zoru başaran, gücünü kanıtlayan İnce buraya kadar mı diyecek, sonuna kadar gidecek mi?

Adaylıktan çekilecek mi, yarışa devam edecek mi?

Kılıçdaroğlu’nu vuracak mı, vurmayacak mı?

Kılıçdaroğlu’nu vurabilir mi, esamesi okunmaz mı?

(...)

Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden sonra İnce adaylıktan çekilir. Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklar. (...)"

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