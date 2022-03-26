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Gündem Muharrem İnce ile Halk TV'ciler birbirine girdi! Namertsiniz
Gündem

Muharrem İnce ile Halk TV'ciler birbirine girdi! Namertsiniz

Halk TV ve kanalda program yapan gazeteci Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi kızdırdı. Sosyal medyada üzerinden bir mesaj paylaşan İnce, Halk TV'ye açık çağrıda bulundu ve "Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz. Ben buradayım, hodri meydan!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 14:04:00 -
Muharrem İnce ile Halk TV'ciler birbirine girdi! Namertsiniz

Halk TV'deki programda Memleket Partisi ve Muharrem İnce ile ilgili açıklamalar yapan gazeteci Levent Gültekin'e İnce'den çok sert tepki geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Levent Gültekin’e ve yorum yaptığı Halk TV’ye açık çağrı: Hodri Meydan! Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz! Ben buradayım, hodri meydan!" diyen İnce, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçmişte hakkımda başlatılan iftira kampanyasına alet olup özür dilemek zorunda kalmıştınız. Halk TV'den bana çağrı yapıyorsunuz, partiyi nasıl finanse ettiğimizi soruyorsunuz. Davet edin gelirim yanıt veririm, tüm hesapları da getiririm. 

Peki siz yorum yaptığınız kanalın hesaplarını, finansmanını, kimlerden destek aldığını, destek aldığını kurumlar nedeniyle Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne ekranlarını kapattığını açıklayabilir misiniz?

Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz. Ben buradayım, hodri meydan!"

 

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