Muharrem İnce, İBB adaylığı için şartını açıkladı! "Böyle olmazsa kabul etmem"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 24Haziran seçimleri sonrasında köprüleri attığı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, bu kez yerel seçime ilişkin önerilerini iletmek için randevu istedi.

İnce, pazartesi günü görüşeceği Kılıçdaroğlu'na aday belirleme yöntemi ve özellikle bazı büyükşehirlerde eğilim yoklaması yapılması yönünde önerilerini ileteceğini söyledi.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu görüşmesi öncesinde ziyaret amacı ve belediye başkan adaylığı konusundaki iddialara ilişkin BBCTürkçe'ye konuştu.

"Ben partiliyim, partimin başarılı olma için partimin genel başkanı ile görüşmemden daha doğal ne olabilir" diyen İnce, kendisinin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının zaman darlığı nedeniyle 51 güne sıkıştığını belirterek, "Ben önümüzdeki seçimlerde belediye başkan adaylarımızın 51 güne sıkışmalarını istemiyorum. Benim yaşadığım zorlukların onların yaşamasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Parti göbeğini kendisi kessin"

İnce İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu bazı büyükşehirlerde üyelerin önüne sandık konulmasını, yani eğilim yoklaması yapılmasını isteyeceğini belirten İnce, "Önseçimden vazgeçti, şimdi eğilim yoklaması istiyor" eleştirilerine ise şu yanıtı verdi:

"Bu cahilce bir yaklaşım, siyaseti bilmeyenlerin sorduğu soru. Önseçim ya da aday yoklaması üyelerle veya delegelerle yapılır ve seçime 45-50 gün kala yapılır. Eğilim ise yine üyelerle yapılır fakat, seçim kurulu ve hakim şartı yoktur burada, parti kendi göbeğini kendisi keser.

Ama 135 gün var seçime. Ben diyorum ki önseçim ve aday yoklamasına gerek yok, yani bunu resmi yapmaya gerek yok, parti kendi göbeğini kendisi kesebilir. İstanbul'un 39 ilçesine 39 sandığı koyarsın, 259 bin üyeye de buyurun gelin dersin, o üyeler kimi seçerse adayınız o olur. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da Ankara'da Mersin'de Bursa'da bu şekilde aday tespiti yaparsak örgüt sahip çıkar, örgüt hareketlenir. Önce örgüt hareketlenir, sonra sokak hareketlenir. Ben bunları önereceğim. Takdir genel başkanın ve Parti Meclisi'nindir."

Görüşmesinin kendisinin belediye başkan adaylığı ile ilgisi olmadığını kaydeden İnce, "Ben, Muharrem İnce'ye koltuk derdinde değilim. Türkiye derdindeyim, CHP derdindeyim. Kendime koltuk aramıyorum ben. Hangi koltuğu istediğimi ben söyledim zaten. Ben hedefimden vazgeçmiş değilim" diye konuştu.

"Eğilim yoklaması olmazsa kesinlikle kabul etmem"

Muharrem İnce, "Genel başkanınız size İstanbul için adaylık önerirse kabul eğilim yoklaması yok diye kabul etmeyecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayır etmem. Eğilim yoklaması olmazsa kesinlikle kabul etmem. 1989'da Nurettin Sözen (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı) tek adaydı, sandık konulmadan aday olmam diye şart koştu. Sandığa gittik, Sözen'i seçtik, o da seçimi aldı.

Ben bunu da genel başkana anlatacağım. Bu partinin gençlik kolları, kadın kolları niye var, neden üye oluyor insanlar. Bunun görüşü almayacaksak, kapatalım bunları o zaman genel merkezden yönetsinler."