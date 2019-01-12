Muharrem İnce espri yaptı! 'Bu aralar sayın Cumhurbaşkanı da Ecevit'e çalışıyor'

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya’nın Ereğli ilçesinde CHP belediye başkan adayı ile birlikte seçim çalışmasına katıldı.

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi Konya’nın Ereğli ilçesinde CHP Ereğli Belediye Başkan Adayı Bülent Ecevit Tatlıdil ile birlikte seçim çalışmasında bulundu.

İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan İnce, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “İstediğimizi alacağız. Ereğli’ye tatlı dil, güler yüzlü bir isim geliyor” ifadelerini kullandı.

'Bu aralar sayın Cumhurbaşkanı da Ecevit'e çalışıyor'

Eski BaşbakanlardanBülent Ecevit’i hatırlatan Muharrem İnce, “Bu aralar Sayın Cumhurbaşkanı da Ecevit'e çalışıyor, geçen gün Ayşe tatile çıktı. Ecevit dönemi Ereğli'de başlayacak. Kent hizmet görecek” diye konuştu.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Muharrem İnce vatandaşlarla kahvehanede sohbet etti, çay içti.