Muharrem İnce: Esad ile görüşmek için mektup yazdım!

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Esad ile görüşebilirim" ifadelerinin sorulduğu İnce, bu görüşmeye olumlu baktığını belirterek, yıllar önce kendisinin de Esad ile görüşmek için mektup yazdığını aktardı:

Ben Esad'a mektup yazdım. İlk kez söylüyorum burada. Benimle görüşmedi. Görüşseydi konuşacaktım bunları. Benim devlette bir yönetim görevim olmadığı için benimle görüşmedi.

İstiyorsanız önümüzdeki günlerde o mektubu paylaşabilirim.