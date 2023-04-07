Muharrem İnce bunları duymasın! Mustafa Sarıgül öyle bir saydırdı ki…

HDP'nin de katıldığı yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok'ta faaliyet yürüten Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü dün partisinin gelen merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Fox’ta İlker Karagöz’e konuk olan Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

“6’lı masayı bu duruma getiren Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu’nun kişisel ihtiraslarının olmaması önemli. Geçmişte farklı düşüncelere mensup partiler bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nuın egosuz ve uzlaşmacı yönü bu noktaya taşıdı. Türkiye öyle bir noktaya geliyor ki kimin haklı haklı olduğu değil çözüm olarak bakmak lazım. Soğan artık lüks hale gelmiş. Kıymanın kilosu olmuş 300 lira. Zaman ayrışma zamanı değil. Zaman kucaklaşma zamanı. Hiç kimse artık armudun sapıdır üzümün çöpüdür deme lüksü yok. Erdoğan’dan memnunsan oyunu ona, değilsen Kılıçdaroğlu’na vereceksin.”

İnce'yi eleştiren Sarıgül, “Tam değişim zamanı oyun bozmak doğru değil. İnsanda biraz ahde vefa olması lazım. Ben belediye başkanı adayı oldum. Kim yaptı Kılıçdaroğlu.” dedi.