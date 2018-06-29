Muharrem İnce bugün cumaya gidecek mi?

24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha zaferle çıkarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adayı Muharrem İnce ise yüzde 30'luk oy oranıyla seçilemedi.

Pazar akşamı yarışı kaybeden İnce, Pazartesi günü kaybettiğini açıklamış ve Erdoğan'ı tebrik etmişti. Bugün ise Muharrem İnce'nin aday olmadan ilk cuması olacak.

ADAYLIK SÜRECİNDE CAMİLERDE POZ VERDİ



Adaylığı açıklandıktan sonra Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'ne cuma namazına giden, mitingleri devam ederken de Karabük'te bir köy camisinde cuma namazı kılan Muharrem İnce, meydanlarda da "Ben beş vakit namaz kılıyorum falan değilim ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Arada bir de sabah namazı kılarım" demişti.

BUGÜN CUMAYA GİDECEK Mİ?

Şimdi ise gözler Ankara'ya çevrildi. İnce'nin, adaylık sürecinde sergilediği bu performansı "milletvekili" ve "cumhurbaşkanı adayı" unvanları olmadan devam ettirip bugün cuma namazına gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.