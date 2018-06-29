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Muharrem İnce bugün cumaya gidecek mi?

Cumhurbaşkanlığı propaganda sürecinde muhafazakar vatandaşların oyunu almak için cuma namazlarında poz veren Muharrem İnce'nin bugün cuma namazına gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 11:16
Muharrem İnce bugün cumaya gidecek mi?

24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha zaferle çıkarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adayı Muharrem İnce ise yüzde 30'luk oy oranıyla seçilemedi.

Pazar akşamı yarışı kaybeden İnce, Pazartesi günü kaybettiğini açıklamış ve Erdoğan'ı tebrik etmişti. Bugün ise Muharrem İnce'nin aday olmadan ilk cuması olacak.

ADAYLIK SÜRECİNDE CAMİLERDE POZ VERDİ

Adaylığı açıklandıktan sonra Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'ne cuma namazına giden, mitingleri devam ederken de Karabük'te bir köy camisinde cuma namazı kılan Muharrem İnce, meydanlarda da "Ben beş vakit namaz kılıyorum falan değilim ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Arada bir de sabah namazı kılarım" demişti.

BUGÜN CUMAYA GİDECEK Mİ?

Şimdi ise gözler Ankara'ya çevrildi. İnce'nin, adaylık sürecinde sergilediği bu performansı "milletvekili" ve "cumhurbaşkanı adayı" unvanları olmadan devam ettirip bugün cuma namazına gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:16
  1. Karabük
  2. Ankara
  3. 24 haziran
  4. cumhurbaşkanı
  5. milletvekili
  6. recep tayyip erdoğan
  7. cumhuriyet halk partisi
  8. muharrem ince
  9. hacı bayram veli camii
  10. karabük

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid12 sa önce
    Başkanlık nasip değilmiş, elde var Cuma!
  • DedeDede13 sa önce
    Hergün cuma namazı kılan birinden şüphe edilirdi hiç dün de kılmıştır bugünde kılar yarında kılar.
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU12 sa önce
    HAH HAAY.O CUMAMI KILDI ACABA MERAK EDİYORUM.HA BU ARADA BEKTAŞİ DEMİŞKİ.BENİ BİRDE ABDESTLİ NAMAZ KILARKEN GÖRÜN.KALPLERDEKİNİ ALLAH BİLİR.
  • bahonibahoni10 sa önce
    Cuma sizin tekelinizde mi?
  • mevlütmevlüt13 sa önce
    seçim bitti artık...cumalar da bitti...cumaya gerek yok...
  • hsnhsn10 sa önce
    Adamın oturuşu bile yaomacık cVe isteksiz j
  • panterpanter12 sa önce
    Yahu gider gitmez kime ne.Milletin derdi yok bunlarla ilgileniyor.Haberiniz olsun Ben cumaya gidicem.
  • ZOMBİZOMBİ9 sa önce
    HA TÜRBANI ZORLA AÇTILAR DİYE YIRTINDIĞINIZ OLAY.. HA MİLLETİN CUMAYA GİTTİMİ GİTMEDİMİ ORUÇ TUTTUMU TUTMADIMI OLAYI AYNI ŞEY .. TAM BİR KOMEDİ..ÖNCE DÜRÜST NAMUSLU HARAM HAK YİYORMU YEMİYORMU ONA BAKSANIZ DAHA İYİ OLUR..AMA NERDE SİZDE O BEYİN..
  • SavasSavas9 sa önce
    Marmariste cuma namazina gitti de size ne.....
  • ÖzgürÖzgür13 sa önce
    Adam haftalık değil her gün Cuma namazı kıldığına göre normal şartlarda gider diye düşünüyorum :)))
  • OrhanOrhan9 sa önce
    Ya adam hergun kiliyo cuma namazini hemde 5 defa, rahat birakim meherremi
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş11 sa önce
    9 ay sonrada belediye seçimleri var. ıstanbula aday olacağı için sıkı takip edin gitmez cumaya. en iyibildiği iş çilingir sofrasını kurup rakı şişesini açmaktır.
  • KARPUNOKARPUNO12 sa önce
    MUHAREM INCE 15 YASINDAN BERI HER GÜN HER GÜN CUMA NAMAZINA GIDERMIS.MTTINGLER BITTI SIMDI MUHARREM HER GÜN MEYHANE HER GÜN MEYHANE ZIYARETINE GIDIYOR.
  • LütfiLütfi13 sa önce
    Buğün gidse de geleçek Cuma ortadan kaybolur.
  • AsenaAsena12 sa önce
    Bak Muharrem , apoleti sökeceğim dedin ya , gel seni biz bir sınırda karakoldaağırlayalım.O apalote bir bak sökülecek gibi mi sökülecek yerde mi.Sana bir silah verelim o öğretmenken tayinden kaçtığın Doğu da.Sen bir sefere çık sınıra doğru PKK lılara karşı.O zaman aday olursan sana oy vereceğim.Ama nerde sende o ...
  • duran demir duran demir 13 sa önce
    Sizinkide lafmı adam her gün kılıyorya illa bu gün camidemi olması gerekiyorevdede kılsa olur
  • ErsanErsan12 sa önce
    Gidecektir ama baskalari gibi resim cektirmeyecektir
  • mtmt13 sa önce
    15 yaşından beri "her gün" Cuma namazına giden adam bugün gitmez mi canım...Gider, gider.
  • mevlütmevlüt12 sa önce
    seçim bitti...öbür seçimlere kadar cumaya mola...biraz dinlen artık....çok yoruldun...
  • kartalkartal11 sa önce
    ona hergün cuma kılıçdaoroğlunuda götürsün
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