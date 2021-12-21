Muharrem İnce bu kez ezber bozdu: Hükümet güzel işler yaptı

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu programa konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharem İnce, AK Parti hükümeti hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"Libya’da ne işimiz var" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan İnce, "Savunma sanayinde İHA’larda, SİHA’larda bu hükümet güzel işler yaptı, destekliyorum. E-devlet konusunda kamuda iyi işler oldu, destekliyorum. 'Libya’da ne işimiz var' demiyorum, 'iyi ki de Libya’dayız' diyorum" dedi.