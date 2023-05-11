Muharrem İnce boyun eğdi! Kemal ve FETö’nün dediği oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 gün kala, Muharrem İnce yaptığı basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP'den ayrılıp parti kurduğu günden bu yana CHP'lilerin ve FETÖ'cülerin baskı altına aldığı Muharrem İnce, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığına adaylığını koymasının ardından hakkında 45 gündür atılan iftiraları tek tek açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin ismini vermeden yaptığı bir açıklamada, 'Saray'dan para alıp parti kuruyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine defalarca açıklama yapan İnce, "Biz şu an partide 3 kişiyiz. Buradan herkese sesleniyorum. Gelsinler hesaplarımızı incelesinler. Ben kimseden para almadım." ifadelerini kullanmıştı.

Seçim günü yaklaştıkça İnce'ye operasyonunun dozunu artıran FETÖ'cüler son olarak, montajlanmış müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal için hazırlanan kaset 6 Mayıs 2010 gecesi bir video paylaşım sitesinde dolaşıma sokulmuş bu olayın ardından 10 Mayıs 2010'da istafa eden Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olmuştu.

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FETÖ'cülerin hazırladığı kaset şantajı nedeniyle görevden ayrılan Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldikten sonra, Atatürkçü ve ulusalcı isimleri partiden tasfiye ederek, CHP'yi, HDP çizgisine yaklaştırdı.

Bu seçimlerde de rakip olarak gördüğü Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilmek için ikna edemeyen Kılıçdaroğlu, kaset tehdidiyle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdi.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı günden bugüne, FETÖ'cü ve CHP'li trollerin operasyonlarına maruz kalıyor. Muharrem İnce ve çocukları için sahte dekontlar sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Kılıçdaroğlu isim vermeden Muharrem İnce için "adaylık için "Saray'dan para aldı" açıklamasını yaptı. FETÖ'cü hesaplar İnce'nin bu paralarla villa aldığını ortaya attı.

CHP'liler ve FETÖ'cüler bu iftiralardan sonuç alamayınca Muharrem İnce'nin montajlanmış müstehcen bir kasedini dolaşıma soktu. 45 gündür hakkında atılan iftiralara isyan eden Muharrem İnce bugün yaptığı basın toplantısında adaylıktan çekildiğini açıkladı.