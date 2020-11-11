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Gündem Muharrem İnce bombaladı: Yalanın ve iftiranın merkezi CHP Genel merkezi
Gündem

Muharrem İnce bombaladı: Yalanın ve iftiranın merkezi CHP Genel merkezi

CHP'li Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında, "Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da merkezi CHP Genel Merkezi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:10:00 - 2020-11-11 22:21:36

CHP'li Muharrem İnce, seçim gecesi yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, "Bana seçim gecesi atılan iftiraların, bana hem seçim sonuçlarını vermeyip hem sistemini çökerten, şu an hala partide yönetici. 2,5 senedir parti yara almasın diye susuyorum. Gece 2,5'a kadar beraberdik. Açıp neden kontrol etmiyorsun. 'İftira atmayın arkadaşımıza' niye demiyorsun? Demek ki talimat almışsın. Partiden 8 puan fazla aldım diye bunun intikamını alıyorlar benden. Seçim gecesi başladılar yalanlarına, hala devam ediyorlar. Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi" dedi.

Parayla parti kurma iddiasına cevap verdi

Parayla parti kurdurma iddiası hakkında da konuşan Muharrem İnce, "Şimdi gelelim Saray'dan para alacak iddiasına. Biri Saray'dan para alıyor ve parti kuracak. Bir gün sonra grup başkanvekili açıklama yapıyor ve 'Kastedilen Muharrem İnce değil. Sana kastedilmeyen kim diye sormuyoruz ki. Kastedilen kim? Muharrem İnce değilse kim? Bana sürekli yalan atıyorsunuz. Seçim gecesi neredeydin? diye soranlar, bu soruyu sorduranlar da onlar. Aynı kurguyu yapanlar. " dedi.

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