Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, öğle saatlerinde doğduğu köy olan Elmalık'taki ziyaretlerinin ardından ilk mitingini Yalova'da yaptı. Muharrrem İnce, "11 yaşındayken teyzem 'Büyünce ne olacaksın?' dedi. Ben de 'Başbakan olacağım' dedim. O zamanlar cumhurbaşkanlığı sembolikti, böyle olacağını bilseydim 'cumhurbaşkanı' derdim. Akşam köye geldiğimde eşim 'Nasıl hissediyorsun kendini, heyecanlı mısın?' dedi, 'biraz' dedim. 'Korkuyor musun?' dedi, 'Hayır, kazanacağıma inanıyorum' dedim. 80 milyonun yükü omuzlarımda. Umutlarınızı yeniden yeşerttin, tazeleyin, başaracağız. Gariban tabu müdürünün oğlu Kemal Kılıçdaroğlu görevini yaptı. Şimdi görev sırası rahmetli kamyoncu Şerif'in oğlu bende. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

"TRUMP'LA PUTİN'E SONRA GELECEĞİZ"

'Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım' diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aleviler; benim cumhurbaşkanlığımda haksızlığa uğramayacaksınız. Bir memleket adaletle yönetilir. Bu ülkede kardeşliği, barışı kurmak istiyorsak, kendin için istediğini başkası için de isteyeceksin. Bir sana, bir bana olacak. Önce içeride birlik, Sünni ile Alevi'yi, Türk ile Kürdü kol kola getireceğiz. Aynen Çanakkale'de olduğu gibi. Trump'la, Putin'e sonra geleceğiz. Dün beni üzen bir şey oldu. Bahçeli, benden için 'MHP'ye husumet besliyor' diyor. O'na cevabı Yalovalı ülkücüler verir. Biz ikinci Yalova seçimlerini ülkücülerin desteğiyle aldık. Benim Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ülkücülere karşı husumetim yoktur. Bize oy verdiler, görüşmeleri de ben yaptım. Sayın Bahçeli, şehitlere kelle diyen birine partiyi yaslıyorsunuz. İtirazım sanadır."

"O SARAYDA ASLA OTURMAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı olması halinde sarayda oturmayacağını belirten İnce, "15 yaşından beri CHP'ye sevdalı birisi olarak dün rozetimi çıkardım, genel başkana teslim ettim. Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda 80 milyonu kucaklamak için çıkardım. Tek olan şey herkesindir. Cumhurbaşkanı da tektir. Partinin cumhurbaşkanı olmaz. Beni seçtiğinizde en kısa sürede parlamenter sisteme döneceğiz. O sarayda asla oturmayacağım. Orası için iyi bir emlakçı arıyordum, satacaktım ama milletvekilleri karşı çıktı, sonunda kararı verdik. Bu ülkenin en yüksek puanı almış akıllı çocuklarına üniversite yapacağız. Ben de Atatürk'ün oturduğu Çankaya Köşkü'nde oturacağım" diye konuştu.

"BENİM DİPLOMAM VAR DAHA NE OLSUN"

'Erdoğan ile yarım da olsa hemşehriyiz' diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ana tarafından Rizeli bir ailenin çocuğuyum. Hemşehrim 'tek dertleri beni indirmek' diyor. Bizim derdimiz memleket. Seninle derdimiz yok. Seni indirirsek Dolar iner, seni indirirsek Euro iner, enflasyon, benzin, mazot, gübre fiyatı iner. Bunlar inecekse indirelim seni ne olacak. Dünyada kavga etmediğin kimse kalmamış. Ben gideyim Trump'ın, Putin'in karşısına. 'Sen yapabilir misin, sana güvenebilir miyiz?' diyorlar. Ben ondan 5 ay daha fazla kıdemliyim. Mart 2003'te milletvekili oldu, 1 gün bile milletvekili olmadan başbakan oldu. Gizli oturumlara katıldım, grup başkanvekili oldum, benim diplomam var daha ne olsun. 'O sarayı en yüksek puan almış çocuklarına vereceğim' diyorum ya bu ülkeyi zeki çocuklar zenginleştirir. Ben sizin çocuklarınıza fizik anlattım bu şehirde, şimdi onlara iş bulmak için yetki istiyorum. Bu çocukların zekalarına, mizahlarına güveniyorum. Böyle giderse 50 günde ince hastalığa tutulur bunlar. Benim derdim bu milletin yüzünü güldürmek, refahını yükseltmek. Benim derdim sizsiniz. Terör nereden gelirse gelsin, FETÖ, DEAŞ fark etmez. Teröre karşı en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Pazartesi günü mal varlığımı basına göndereceğim. Rahmetli babamdan kalan miraslar var sadece yanlış anlamayın. Bunları anlatacağız. Yetimin hakkını çaldırmayacağız."