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Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:30
Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım

24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterdiği Muharrem İnce, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında 24 Haziran gecesi ve "adam kazandı" sözüyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

O gece hata yaptığını söyleyen İnce, "Vatandaş benden duymalıydı, İsmail Küçükkaya'dan değil. Hata yaptım. Yenilince kabullenemedim. Özür dilerim" diyerek, bu konuda yaptığı hatayı kabullendiğini, ancak bu tartışmanın artık bitmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim gecesi kendisi ile ilgili 'tehdit edildi, alkollüydü, kaçırıldı" şeklindeki söylentilere de tepki gösteren İnce, bu söylentilerin bilinçli olarak yayıldığını öne sürerek şöyle konuştu:

"O gece sarhoştum, bir general aradı tehdit etti, Tayyip Erdoğan'dan para aldım, NATO askerleri kaçırdı, Afgan askerleri kaçırdı, eşi kaçırıldı, odaya kilitlediler. Tam 11 senaryo var. Hadi diyelim bunlardan birisi doğru. Diğer on senaryoyu kim uydurdu? İtibar avcıları!

Birileri daha o gece düğmeye bastı. O gece dediler ki, bu Muharrem İnce'yi yıpratmamız lazım dediler.

Partiden 8 buçuk puan fazla aldım. CHP'nin oyuna bakın, benimkine bakın. 40 sene sonra yüzde 30'ü geçtik."

"İtibar suikasti CHP'nin içinden mi yapıldı"

"İtibar suikasti CHP'nin içinden mi yapıldı" sorusuna ise İnce, "onu zamanı gelince konuşuruz" cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 00:30
  1. Muharrem İnce
  2. CHP

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