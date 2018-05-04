Muharrem İnce bakın ne yapmış?

Oray Eğin'in "Muhalefete Obama dersleri" adıyla yayınladığı yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

"Tabii bu arada aday borsasında gazetecileri kullanmaya çalışan siyasetçiler de yok değil. Mesela daha önce Mehmet Ali Yalçındağ’a “Doğan Grubu bana destek versin, birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirelim” diye mail atan Muharrem İnce, şimdi köşe yazarlarını arayıp “Beni kesin aday olarak yazın” diye turlara başladı.

Deniz Zeyrek de İnce’ye destek çıkan satırları eklemiş... Bildiği, İnce’nin söylediği “isim” mi yoksa... Gülen surat emojisi!"