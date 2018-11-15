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Muharrem İnce adaylık iddialarına son noktayı koydu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacağı iddia edilen Muharrem İnce, "Sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız olur. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim" dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 14:26
Muharrem İnce adaylık iddialarına son noktayı koydu

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız olur. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim" dedi.

Muharrem İnce, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, aday olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi.

'Kimse kurtarıcı değildir'

İnce, "Benim söylemim net. Bir kimse kurtarıcı değildir. Bu yerel seçimler demokrasi mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak, kaybettiklerimizin bir kısmını geri alabilir ya da geri almaya başlayabilir" dedi.

"Bu seçim çok önemli" diyen Muharrem İnce, "Benim teklifim sandık konulmasıdır. Ön seçim demiyorum, eğilim yoklaması da olabilir. 39 ilçeye sandık konulur, üyeler gider oyunu kullanır. Arkadaşlarımız rakibimiz değil, arkadaşımız. Kim isterse müracaat eder. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın müracaatı olmaz. AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak sandığımızı koyarız, kim çıkarsa adayımız oluruz. Ben bu görüşteyim başka bir yerde ne adayım, ne de başka bir şeyim."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 14:26
  1. İstanbul
  2. muharrem ince

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  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    hadi gel muharrem. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge p...i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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