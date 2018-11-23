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Muharrem İnce adaylık için şovunu sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Muharrem İnce, "Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim" sözleriyle adeta şov yaptı.

23 Kasım 2018 Cuma 12:05
Muharrem İnce adaylık için şovunu sürdürüyor

ANKARA

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçime ilişkin isteklerini görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

40 dakikalık görüşme sonrasında bir açıklama yapan İnce, "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim" sözleriyle adeta şov yaptı.

“Partinin emrindeyim” dedi ama...

Partinin emrinde olduğunu belirten İnce şöyle konuştu: "İşte onun için şimdiden sandık koyarsak... İstanbul'da 259 bin üyemiz var, sandığı koyalım, o üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. O gün zaten sandık görevlilerini de orada tespit etmiş oluruz. Örgütü harekete geçirirsek, örgüt 'Bu adayı ben seçtim, benim belediye başkan adayım' derse başarılı oluruz. Bunları Sayın Genel Başkan'a aktardım."


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:05
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Muharrem İnce
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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