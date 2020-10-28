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Siyaset Muharrem Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap! Belgeleriyle açıkladı
Siyaset

Muharrem Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap! Belgeleriyle açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihinden örneklerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 08:35:00 - 2020-10-28 08:43:04

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüs toplantısına davet edilmediğini iddia ederek hedef tahtasına oturttuğu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile ilgili skandal sözler sarfetmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi, 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor" diyerek Vali Yerlikaya’ya aracına AK Parti bayrağı asması çağrısında bulunmuştu.

İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun Yerlikaya'yı hedef alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada; "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Muharrem Coşkun belgelerle cevap verdi

Akit TV’de Ana Haber bültenini sunan Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi’ni AK Partili olmakla itham eden CHP Genel Başkanına CHP tarihinden örneklerle cevap verdi. Keza tek parti döneminde birçok valiyi CHP atıyor ve resmi araçlarında CHP logosu yer alıyordu.

Coşkun, CHP’nin yayın organı Ulus gazetesinde o dönemde valilik binasına CHP bayrağının çekildiğini aktardı. Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi’nin CHP Ankara ilk kongre başkanı olduğu bilgisini de paylaştı.

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