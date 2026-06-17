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Gündem Muharrem ayı seferberliği: Devlet birlik ve dirlik için sahada
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Muharrem ayı seferberliği: Devlet birlik ve dirlik için sahada

Yeniakit Publisher
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Muharrem ayı seferberliği: Devlet birlik ve dirlik için sahada

Muharrem ayının manevi ikliminde devletimiz, Alevi vatandaşlarımızla gönül bağlarını güçlendirmek ve birlik, dirlik ve beraberlik mesajını Türkiye'nin dört bir yanına taşımak amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, tüm teşkilatıyla Muharrem ayı boyunca vatandaşlarla bir araya geliyor.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de Muharrem ayının ilk gününde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kapı kapı dolaşarak ziyaretler gerçekleştirdi. Hane ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Ersin, destek kolilerinin dağıtımına eşlik etti, oruç açma programlarına katılarak vatandaşlarımızın Muharrem lokmasına ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ortaya çıkan samimi birlik ve beraberlik tablosu, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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