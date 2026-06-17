Muharrem ayı seferberliği: Devlet birlik ve dirlik için sahada

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de Muharrem ayının ilk gününde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kapı kapı dolaşarak ziyaretler gerçekleştirdi. Hane ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Ersin, destek kolilerinin dağıtımına eşlik etti, oruç açma programlarına katılarak vatandaşlarımızın Muharrem lokmasına ortak oldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ortaya çıkan samimi birlik ve beraberlik tablosu, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.