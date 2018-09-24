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Muharrem ayı nedeniyle Ümraniye'de halka aşure dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte binlerce kişiye aşure dağıtıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:04
Muharrem ayı nedeniyle Ümraniye'de halka aşure dağıtıldı

İstanbul'da Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde aşure dağıtımlarına devam ediyor. Muharrem ayı dolayısıyla dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla kaynatılan aşureler, Alemdağ Caddesi üzerinde gerçekleşen etkinlikle vatandaşlara ikram edildi. Mehter takımının gerçekleştirdiği konser sonrası dualar okunan programa, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da katıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinliğe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Muharrem Ayı’ndayız. Her sene yapıyoruz bunu. Biz bu ayda Ümraniye’nin her tarafında 60 kazan kaynatıyoruz ve her bir vatandaşa tattırıyoruz. Güzel oluyor. Netice itibariyle bu bizim geleneğimiz. Herkese afiyet olsun. Aşure milli yemeğimizdir. Birlik ve beraberliği kaynaştıran bir unsurdur” dedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:04
  1. İstanbul
  2. Ümraniye
  3. Ümraniye Belediyesi
  4. Muharrem ayı
  5. Aşure organizasyonu
  6. Aşure dağıttılar
  7. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can

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