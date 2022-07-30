Muharrem ayı başladı mı? Aşure ne zaman?

Halk arasında aşure ayı olarak da bilinen Muharrem ayı yarın, 31 Temmuz cumartesi günü başlıyor. Hicri takvimin ve kameri aylarının ilki olan Muharrem ayı haram ay olarak da biliniyor. Muharrem ayını oruçla, ibadetle geçirmenin önemi ise çok büyük. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra oruç tuttuğu ay olan Muharrem ayı'nda tutulan oruç en faziletli oruçtur. Muharrem ayının 10. günü ise aşure günüdür.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

31 Temmuz cumartesi günü başladı. Hicri takvimin ve kameri aylarının ilki olan Muharrem ayı haram ay olarak da biliniyor.

Aşure ne zaman hangi gün?

Muharrem ayı aynı zamanda da Hicri yılın ilk ayı olup Muharrem ayının birinci günü Hicri yılbaşı olarak kabul edilmektedir. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)