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Gündem

Muhammet Sait Gürsoy'dan ilginç anneler günü afişleri

Trabzon'un Arsin İlçesi Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, anneler günü nedeniyle hazırlattığı afişler büyük ilgi çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 01:52:00 -
Muhammet Sait Gürsoy'dan ilginç anneler günü afişleri

Trabzon'un Arsin İlçesi Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, anneler günü nedeniyle ilçenin çeşitli yerlerine astırdığı afişlerle gündeme geldi.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Başkan Gürsoy, "Annelerimizden çocuklarına "Dobarlan evladım bıragma gendini" Peki sizin hatırladığınız annenizin sözleri nelerdir? Yöremize has da olabilir genel de Her çocuk gibi her anne de özeldir, iyi ki varlar. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Görselleri orjinal halini indirip annelerimize gönderip selamımızı iletebilirsiniz." dedi.

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