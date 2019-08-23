Muhammet Örnek kimdir? Muhammet Örnek neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.

Muhammet Örnek kimdir?

1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlkokulu Erzurum İspir Kızılhasan Köyü İlköğretim Okulunda, ortaokulu Erzurum İmam Hatip Lisesinde, liseyi Erzurum Lisesinde okuduktan sonra girdiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi/Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisansını tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

1999 yılında Erzurum İspir Güney Sağlık Ocağında mecburi hizmet görevini yaptı. 2000 yılında Erzurum Numune Hastanesinde Acil Servis Hekimi, 2000-2002’de Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürü/Başhekim Yardımcısı, 2002-2006’da Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünde Sağlık Müdür Yardımcısı, 2004-2006’da Erzurum Tabip Odasında Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-2012’de T.C. Sağlık Bakanlığı- Birleşmiş Milletler (UNDP) ile Sağlıkta Dönüşüm Programı Saha Koordinatörü, 2012-2013’te Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda Kurum Başkan Yardımcılığı, 2013-2014’te Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Hastane Yöneticisi, 2014-2015 ‘te Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevlerine atandı. Ekim 2015 yılı itibarıyla Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda Kurum Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve bu görevine devam etmektedir. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli, 3 çocuk babasıdır.

Özel Çalışmalar

2006-2012 yılları arasında Türkiye’de Sağlık Dönüşüm Programı Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Çalışmaları kapsamında; 77 farklı il ve 283 ilçede toplam 460 hastane, 1.523 birinci basamak sağlık tesisi ziyareti gerçekleştirildi. 51 Bakan katılımlı “Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Çalışması” yapıldı. 2009-2012 yılları arasında Yemen’de Yemen Sağlık Hizmetleri Koordinatörü, 2011 yılında Kosova’da Sağlık Hizmetleri Değerlendirme çalışmasında, 2013 yılında ise İtalya’da İtalya Sağlık Bilgi Sistemleri Değerlendirme çalışmalarında yer aldı.