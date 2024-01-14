Muhammed Tunahan Evcin’in babası Nazif Evcin'den duygulandıran sözler!

Eskişehir’de faaliyet gösteren motosiklet ve otomobil toplulukları bir araya gelerek, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in baba ocağına taziye konvoyu düzenledi. Türk bayrakları ile donatılan yaklaşık 100 araçlık konvoy, Yeni Eskişehir Stadı’ndan hareket ederek, şehit Evcin’in baba ocağına ulaştı.

Şehit ailesine başsağlığı dileyen vatandaşlar, baba Nazif Evcin’e Kur’an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti. Acılı baba kendisini ziyaret eden topluluk üyelerine duygulandıran sözler söyledi.

Şehit babası Nazif Evcin, taziye ziyaretinde bulunan motosiklet ve otomobil topluluklarına teşekkür etmek için Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan evinden çıkarak bir konuşma yaptı. Evladıyla bir kez daha durur duyduğunu, Eskişehir’in şehidine gösterdiği ilginin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getiren acılı baba, “Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Bu asker sizin askeriniz, sizin kardeşiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün Eskişehir'de insan seli aktı. Bir asker, şehit babası olarak gururlandım. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Muhammed sizin kardeşiniz, cenaze sizin cenazeniz. Şehidimize dua edin kardeşlerim. Bozan'a geldiniz, buraya da geldiniz. İnsan seli oldu, tüm Eskişehir sokağa döküldü. Muhammed'imle gururlandım." dedi.



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Acılı baba sözlerine şöyle devam etti:

"Yavrum iki defa vuruldu, yaralandı, orayı bırakmadı. Bomba imha uzmanı oldu. İzmir'de yetişti. Kaç tane şehit arabasını engelledi, bombaları imha etti. Bu PKK'nın hedefiydi zaten, lanet olsun onlara. Ben Cenab-ı Allah'a güveniyorum. Aileniz, çocuklarınız Allah'a emanet olsun. Vatan sağ olsun. Birlik olalım, bugünlük unutulmayalım. Hep, 'Baba bitireceğiz. Bunları temizleyeceğiz. Mücadele edeceğiz' derdi. Kandil günü 9 şehitle konuştum. Size anlatmaktan gurur duyuyorum. Telefondan hoparlör açıkken arayıp, 'Baba bugün kandil. Bizler için herkes dua etsin. Üç aylara girdik' dediler. Şehitler dedi bunları. Hoparlörden açtılar. Vallahi gururlandım. Dua edin lütfen. Buraya geldiniz, Allah razı olsun. Şuradan geçtiniz, gururlandım"