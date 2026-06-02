Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir'in Ay-Yıldızlı formayla ilk sınavı

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırladığı karşılaşma, iki oyuncu için unutulmaz bir anlama sahne oldu. Ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosunda bulunan Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir, bu mücadelede süre bularak kariyerlerinde ilk defa milli takım seviyesinde sahaya adım attılar. Maçın 63. dakikasında yapılan değişikliklerle oyuna dahil olan ikiliden Muhammed Şengezer, kaleyi Altay Bayındır'dan devralırken; Aral Şimşir ise Can Uzun'un yerine yeşil zemine ayak basarak bu büyük heyecana ortak oldu.