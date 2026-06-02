Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir'in Ay-Yıldızlı formayla ilk sınavı
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık müsabakasında, kaleci Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir kariyerlerinde ilk defa A Milli formayı giyme gururunu yaşadı.
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırladığı karşılaşma, iki oyuncu için unutulmaz bir anlama sahne oldu. Ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosunda bulunan Muhammed Şengezer ve Aral Şimşir, bu mücadelede süre bularak kariyerlerinde ilk defa milli takım seviyesinde sahaya adım attılar. Maçın 63. dakikasında yapılan değişikliklerle oyuna dahil olan ikiliden Muhammed Şengezer, kaleyi Altay Bayındır'dan devralırken; Aral Şimşir ise Can Uzun'un yerine yeşil zemine ayak basarak bu büyük heyecana ortak oldu.