0553 313 94 23

Muhammed Şengezer: "Elimden ne geliyorsa yapacağım"

Medipol Başakşehir’in genç kalecisi Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertlilerin başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 19:43
Muhammed Şengezer: "Elimden ne geliyorsa yapacağım"

Medipol Başakşehir’in genç kalecisi Muhammed Şengezer, turuncu-lacivertlilerin başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.


Medipol Başakşehir, Süper Lig’e verilen milli arada Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Müsabakanın ikinci yarısında oyuna giren Başakşehir’in genç kalecisi Muhammed Şengezer de maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Şengezer, "Süper Lig’de önümüzde zorlu bir fikstür var. Bu hazırlık maçı önden bir süreç gibi oldu. Güzel bir hazırlık maçı oldu, 1-0 kazandık. İnşallah önümüzdeki lig maçını kazanıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.



"Her gidişin bir güzelliği vardır"


Medipol Başakşehir’e transfer sürecinden de bahseden Muhammed, "Bugün Başakşehir ile ilk maçımı oynadım. Öncelikle Göksel başkana çok teşekkür ederim. Gerçekten beni son dakikaya kadar takımına almak istedi ve aldı. 12 senedir Bursaspor’da oynuyordum. Bu benim ilk transferim. İlk başta tuhaf oldum çünkü ailemden, yuvamdan ayrıldım. Ama her gidişin bir güzelliği vardır. İnşallah bu sene Başakşehir ile geçen sezondan yarım kalan bir işi tamamlamak için elimizden gelen her şeyiyapacağız" diye konuştu.



"Bazı şeyleri başarmak istiyorum"


Kalede Mert Günok ve Volkan Babacan ile gireceği forma rekabetinin sorulması üzerine ise başarılı eldiven, "Mert ağabey benim Bursaspor’da da beraber çalıştığım bir ağabeyimdi. Volkan ağabeyi de milli takımlardan tanıyorum. Çok iyi niyetli ve güzel kalpli insanlar. Onlardan tecrübe kazanırsam ne mutlu benim için. Bazı şeyleri başarmak istiyorum, inşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.


Muhammed Şengezer, kendisini birçok takımın istemesine rağmen niye turuncu-lacivertlileri seçtiğini ise şu sözlerle açıkladı:



"Başakşehir’in oyunu benim sevdiğim bir oyun. Ayağa pas ve geriden oyun kurma oynanıyor. Ben de kendimi ona göre endekslediğim için, Başakşehir’i kendime uygun gördüğüm için seçtim. Onların da beni istemesine mutlu oldum. Onlar istedi, ben de istedim. Elimden ne geliyorsa son damlasına kadar yapacağım."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosna Hersek'in teknik direktörü Prosinecki istifa etti
    1. Bosna Hersek'in teknik direktörü..
    2. TFF Başkanı Özdemir’den Yeni..
    3. "Gazimağusa'da başkonsolosluk açıyoruz"
    4. Futbol: Hazırlık maçı
    5. 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri
    6. Muhammed Şengezer: "Elimden ne..
    7. İrem Karamete'den bronz madalya
    8. Okan Buruk: "Sivasspor maçıyla..
    9. TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda..
    10. İsrail hapishanesindeki kanser hastası..
    11. Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi..
    12. Devlet Bahçeli kahve içmeden..
    13. Trump'ın en büyük korkusunu açıkladı!
    14. Hollanda’da bir madalya da İrem..
    15. Ceviz ağacından düşen yaşlı kadın..
    16. Mercedes, İtalya’da pilotlarını..
    17. Karaaslan atıkları doğaya geri..
    18. Acılı anne HDP önündeki eyleme Yıldız..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    20. Futbol: Hazırlık maçı
    21. Elmalı Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Kardeş Eli'nden yetimlere aşure iftarı!
    24. Dünya Motokros Şampiyonası
    25. Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi
    26. Esed rejimi İdlib'i yine vurdu
    27. Malatya'da Toplu Açılış Töreni
    28. Beylikdüzü otluk alanda yangın
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da toplu..
    30. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli..
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'