Muhammed Salah'tan tepki çeken paylaşım
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın Noel paylaşımına bazı taraftarlar tepki gösterdi.
Liverpool'da forma giyen futbolcu Muhammed Salah, sosyal medyadaki Noel paylaşımlarıyla tepki aldı.
Mısırlı milli futbolcu, Noel ağacının önünde ailesiyle birlikte vakit geçirirken çekilen fotoğrafları Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.
Twitter'da 13,6 milyon takipçisi bulunan Salah'ın paylaşımı 318 bin beğeni, 16 binin üzerinde de yorum aldı.
28 yaşındaki futbolcunun 41,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabındaki paylaşımsa 2,7 milyon beğeni aldı.
Ancak bazı Müslüman takipçiler futbolcunun paylaşımına büyük tepki gösterdi.
Independent'in haberine göre, Noel'in Hıristiyanların kutladığı bir gün olduğundan dolayı Müslümanlar'ın kutlamaması gerektiğini belirten ve Salah'ı eleştiren birçok yorum yapıldı.