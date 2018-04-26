Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muhammed Salah'a beklenmedik övgü

İngiliz ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla futbolseverleri kendine hayran bırakan Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'a İsrail'den de övgü mesajı geldi.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:55
Muhammed Salah'a beklenmedik övgü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Liverpool konuğu Roma'yı 5-2 mağlup ederken karşılaşmada 2 gol, 2 de asiste imza atan süperstar Mohamed Salah, dünyada gündeme damga vurdu. Bu sezonki performansıyla bir fenomene dönüşen ve Ballon d'Or'un da en önemli adayları arasında gösterilen Salah'a beklenmedik bir isimden övgü geldi.

"GENELKURMAY BAŞKANINI ARAYACAĞIM"

Mısırlı yıldız Salah, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın övgüsünü aldı. Twitter'dan şaka yollu bir açıklama yapan Liberman "Hemen genelkurmay başkanını arayıp Salah'ın İsrail ordusuna kiralanmasını söyleyeceğim" dedi. Mısırlı oyuncu attığı goller sonrası Roma'nın eski takımı olması nedeniyle sevinç gösterisinde bulunmamıştı. Bu sezon çıktığı tüm karşılaşmalarda toplam 43 gol atan Salah, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından Premier Lig'de 2017-18 sezonunun en iyi oyuncusu seçilmişti.

SALAH EL SIKIŞMAMIŞTI

Sputnik'te yer alan habere göre Liberman'ın yorumuna rağmen Salah'ın bir İsrail takımında oynama ihtimali çok zayıf gözüküyor. Zira Mısır İsrail ile barış yapan 2 Arap ülkesinden biri olsa da Mısır kamuoyunun İsrail karşıtlığı ve Filistin'e destek oranı çok yüksek. Salah 2013'te FC Basel'de oynadığı dönemde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv oyuncuları ile ayakkabısını bağlayarak el sıkışmadığı için eleştirilmiş, maçın 2. yarısında Salah el sıkışmak yerine yumruk tokuşturmakla yetinmişti.

SALAH SİYASETLE İLGİLENMİYOR

Bunun üzerine Maccabi taraftarları Salah'ı oyun boyunca ıslıklasa da Mısırlı oyuncu gole ulaşmayı başarmıştı. 2014'te konuyla ilgili açıklama yapan Salah karşılaşma öncesi üzerinde çok baskı olduğunu ancak siyasetle ilgilenmediğini söylemişti. Mısırlı yıldız futbolcu "Kulüp bana karşılaşmaya çıkmazsam uzaklaştılacağımı söyledi. Çok sorun olacaktı. O nedenle maça çıktım ve şükürler olsun gol attım" demişti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:55
  1. Maccabi Tel Aviv
  2. Avigdor Liberman
  3. Mohamed Salah
  4. Liverpool
  5. Tel Aviv
  6. Filistin
  7. Siyaset
  8. Twitter
  9. İsrail
  10. Basel
  11. Mısır
  12. Demi
  13. Roma
  14. Mac
  15. Fi
  16. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de Bylock operasyonu: 5 kişi gözaltında
    1. Kayseri’de Bylock operasyonu: 5 kişi..
    2. Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi..
    3. Devlet Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı
    4. BOTAŞ'ın 4 projesine dış finansman..
    5. Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı..
    6. Derbinin hakemi açıklandı!
    7. CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in..
    8. O sığınak böyle imha edildi! (Video)
    9. Milli savaş uçağı için güçler..
    10. Kim, ilk kez sınırı geçiyor!
    11. CHP'liler o ismi de aday olarak görmek..
    12. Dolar güne nasıl başladı?
    13. Aydın’da orta refüje çıkan aracı böyle..
    14. Karabükspor, Göztepe'nin konuğu olacak
    15. YSK Başkanı'ndan seçim takvimi..
    16. 'HDP ile ortak vatan kuracağız'
    17. Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek
    18. Perinçek’in etekleri tutuştu!..
    19. Karar sonrası Beşiktaş maça çıkmazsa..
    20. Dandy Walker Sendromu nedir?..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...