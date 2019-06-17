Muhammed Mursi'nin vefatı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum"

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi’ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.





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