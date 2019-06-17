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Muhammed Mursi'nin vefatı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum"

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:33
Muhammed Mursi'nin vefatı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokratik seçimle göreve gelen ilk Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi bugün kaybettik. Demokrasi tarihinde unutulmayacak bir mücadele veren Şehit Muhammed Mursi’ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.



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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 21:33
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Muhammed Mursi

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