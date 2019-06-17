Muhammed Mursi'nin vefatı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbe sonrası yaşadığı süreçte büyük bir hak mücadelesi verdi"17 Haziran 2019 Pazartesi 21:29
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.
Pekcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır’ın demokratik seçimle göreve gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbe sonrası yaşadığı süreçte büyük bir hak mücadelesi verdi. Mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini öğrendiğim Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
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