Muhammed bin Selman'dan beklenmeyen BAE hamlesi! Türkiye detayı dikkat çekti

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Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile, iki komşunun bozulan ilişkilerine “el frenini çekme” teklifinde bulundu.

BAE'nin devlet tarafından işletilen WAM haber ajansı, bin Selman'ın bin Zayed’i aradığını ve iki ülke arasındaki "stratejik iş birliğini daha da pekiştirme umutlarını" konuştuklarını söyledi. Haberde, görüşmeye dair daha fazla ayrıntı verilmedi.

Görüşmelerin, iki yönetim arasındaki gerilim sırasında yaşanması dikkat çekti.

Riyad da son zamanlarda uluslararası şirketleri, Suudi Arabistan’a gelmeye teşvik etmek için BAE'yi hedef alan çeşitli hamlelerde bulundu. Aynı zamanda Suudiler, geçen hafta BAE’deki medya organlarına çağrı yaparak ülkeye geri dönmelerini söyledi. Bu hamle, birçok küresel ve yerel medya şirketine ev sahipliği yapan Dubai'ye açık bir darbe oldu.

Riyad ve Abu Dabi'nin ulusal çıkarları ve bölgesel meseleler hakkındaki görüşleri son yıllarda giderek farklılaştı. Yakın zamana kadar iki ülke bölgesel meselelerin çoğunda karşı karşıya geliyordu. Bununla birlikte, 2019'da BAE'nin askeri güçlerinin çoğunu Yemen'den çekmesi ve Suudi Arabistan'ı İran destekli Husilere karşı savaşında yalnız bırakmasıyla başlayan çatlaklar giderek derinleşti.

BAE’nin Türkiye ile yakınlaşmasının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, BAE’li mevkidaşını araması da ayrıca dikkat çekti.