Muhammed Ali'nin eşinden bomba iddia: Bruce Lee İslamiyet’i…

Münübe Yılmaz

Efsanevi Müslüman boksör Muhammed Ali'nin eski eşi Khalilah Camacho Ali, Müslüman kadınlara, nasıl yaşamaları ve çalışmaları gerektiği konusunda İslam'ın koyduğu ilkelere uymalarını tavsiye etti. Amerikalı bir aktris olan Ali, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde Müslüman değerlere sahip bir hayır ve sosyal yardım kuruluşu olan Spiritual Chords Foundation'ın ev sahipliğinde önceki gün düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Ali, 10 yaşındayken hırslı dünya şampiyonu adayı Cassius Clay'in adını değiştirmesine ve akabinde birkaç yıl sonra onunla evlenmesine nasıl vesile olduğunu anlattı. Khalilah Camacho Ali, ayrıca Muhammed Ali’yi vicdani retçi olmaya ve ABD’nin Vietnam'a karşı uzun savaşında askerlik yapmayı reddetmeye ikna etmedeki rolünün ana hatlarını çizdi.

‘Cehenneme gitmek istemiyorum’

Muhammed Ali’nin 1967'de ABD ordusuna katılmayı reddettiği için ağır sıklet unvanının elinden alındığını, 5 yıl hapis, 10 bin ABD Doları para cezası ve 3 yıl profesyonel boks yasağını içeren cezayla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Khalilah Camacho Ali, “Muhammed Ali’den şunu söylemesini istedim: ‘Cehenneme gitmek istemiyorum!’ O da tüm dünyanın gözleri önünde, kelimesi kelimesine canlı yayında bunu söyledi” dedi. Kendisi de bir karate uzmanı olan Ali, efsanevi dövüş sanatları şampiyonu ve aktör Bruce Lee ile ilgili de bomba bir iddiayı ortaya attı. Diniyle ilgili pek çok spekülatif bilginin bulunduğu Lee’nin, kariyerinin zirvesinde olduğu 1973'te 32 yaşında zamansız bir ölümle karşılaşmamış olsaydı Müslüman olabileceğini öne süren Ali, “Bruce Lee harika bir adamdı. O zamanlar İslam'a çok ilgi duyuyordu. Bu kadar erken vefat etmemiş olsaydı, İslamiyet’i seçebilirdi” diye konuştu.